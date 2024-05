Eskalation beim Jugendfußball: Vater schlägt nach Foul zu Stand: 05.05.2024 14:36 Uhr Am Rande eines Fußballspiels in der C-Junioren-Bezirksliga haben sich am Samstag mehrere Eltern in der Region Hannover eine Schlägerei geliefert. Ausgangspunkt der Auseinandersetzung war ein Foul.

Der Vorfall ereignete sich im Spiel der U14-Mannschaften JSG Basche United und HSC Hannover in Barsinghausen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge verletzte sich ein 13-jähriger Spieler des HSC bei einem Foul in der letzten Minute der Partie. Der Vater des verletzten Spielers rannte nach dem Foul auf den Rasen und attackierte zunächst drei Gegenspieler aus Barsinghausen. Dann schlug der Mann den Vater eines der Gegenspieler mit der Faust ins Gesicht. Dieser erlitt eine blutende Gesichtsverletzung. Beide, der verletzte Spieler und der verletzte Erwachsene, kamen zur Behandlung in eine Klinik. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit drei Streifenwagen vor Ort, um die Lage unter Kontrolle zu bekommen. Der Schiedsrichter brach das Spiel beim Stand von 3:2 für den HSC ab. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Bedrohung gegen drei Personen.

NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.05.2024 | 13:00 Uhr