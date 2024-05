Nach Tritten gegen den Kopf: Couragierter Zeuge rettet 42-Jährigen Stand: 05.05.2024 11:56 Uhr In einer Straßenbahn in Bremen hat ein Unbekannter einen 42 Jahre alten Mann mit Tritten gegen den Kopf schwer verletzt. Der 42-Jährige kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.

Die beiden Männer seien am Samstagmorgen in der Linie 1 in Richtung Huchting in Streit geraten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Auf Höhe der Haltestelle "Neuwieder Straße" sei der Streit eskaliert: Der Unbekannte habe auf den 42-Jährigen eingeschlagen, ihn zu Boden gezogen und dort mehrfach auf seinen Kopf eingetreten. Ein bislang ebenfalls unbekannter Zeuge habe eingegriffen und den Täter zurückgedrängt, so die Polizei. Damit rettete er dem Opfer wohl das Leben. "Jeder Tritt gegen den Kopf eines am Boden liegenden Menschen kann tödlich sein", heißt es vonseiten der Polizei.

Straßenbahn-Schläger flüchtet mit Klapprad

Der Täter flüchtete mit einem schwarzen Klapprad, das er in der Straßenbahn transportiert hatte. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags und sucht nach dem unbekannten Täter. Den Angaben zufolge handelt es sich um einen etwa 1,80 Meter großen 25-Jährigen mit kurzen schwarzen Haaren und braunen Augen. Den Angaben zufolge trug er dunkle Kleidung, Turnschuhe und eine Cappy. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0421) 3 62 38 88 zu melden.

