Gestohlene Alpakas: "Kaja", "Flocke" und "Bella" sind wieder da Stand: 06.05.2024 09:35 Uhr Große Freude im Circus-Land in Einbeck (Landkreis Northeim): Die aus einem Gehege des Freizeitparks gestohlenen Alpakas "Kaja", "Flocke" und "Bella" sind wieder da.

Wie ein Sprecher des Freizeitparks am Sonntag mitteilte, entdeckte eine Familie die Tiere bei einem Spaziergang an der Leine auf einer Wiese. Obwohl die drei Alpakas im Alter von ein bis fünf Jahren normalerweise sehr zutraulich seien, hätten die Pfleger sie zunächst nicht einfangen können, sagte der Sprecher. "Erst als wir auch das Muttertier zum Fundort gebracht haben, liefen ihr die jungen Alpakas hinterher."

Alpakas geht es gut

Die Tiere wurden in einen Transporter verladen und zurück in ihr Gehege gebracht. "Kaja", "Flocke" und "Bella" gehe es "sehr gut", sie seien aber noch etwas durcheinander und scheu, so der Sprecher. "Die 'Entführer' müssen sehr grob mit ihnen umgegangen sein, und das kennen sie nicht." Alle drei Alpakas sind nach Angaben des Sprechers in dem Freizeitpark geboren und teilweise von Hand aufgezogen worden. "Da haben die Tierpfleger schon eine besondere Beziehung. Wir sind sehr erleichtert und froh, dass alles gut ausgegangen ist", so der Sprecher.

Familie erhält Belohnung von 1.000 Euro

Ersten Ermittlungen zufolge hatten Unbekannte die Tiere in der Nacht zu Samstag über einen Zaun gehoben und mit einem Transporter weggefahren. Der Park hatte eine Belohnung von 1.000 Euro ausgesetzt. Diese hätten die Finder bereits erhalten, so der Sprecher. Wer die Tiere entwendet hat, ist nach Angaben der Polizei noch unklar.

Weitere Informationen Tierpark Nordhorn: Alpaka bekommt Zwillinge Bei frostigen Temperaturen sind im Tierpark Nordhorn zwei Alpakas zur Welt gekommen. Sie brauchen nur noch einen Namen. (26.01.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.05.2024 | 14:00 Uhr