Sieg gegen Paderborn - Hannover 96 verteidigt Platz sechs Stand: 05.05.2024 15:25 Uhr Hannover 96 ist nach vier sieglosen Partien in Folge wieder ein dreifacher Punktgewinn gelungen. Im sportlich bedeutungslosen Duell mit dem SC Paderborn behielten die Niedersachsen am Sonntag mit 3:2 (3:2) die Oberhand und verteidigten damit den sechsten Tabellenplatz in der 2. Liga.

von Hanno Bode

Lars Gindorf (6.), Andreas Voglsammer (11.) und Nicolo Tresoldi (18.) waren in einer insbesondere im ersten Abschnitt wilden Begegnung für die "Roten" erfolgreich. Koen Kostons (27.) sowie Raphael Obermair (40.) trafen für Paderborn, das mit einem Erfolg in der Tabelle an Hannover vorbeigezogen wäre. Aus dem Aufstiegskampf hatten sich beide Mannschaften bereits zuvor verabschiedet.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Hannover führt nach 18 Minuten mit 3:0

Das Spiel um die berühmte "Goldene Ananas" war von Beginn an ein Offensivspektakel. Paderborn lief Hannover extrem früh und aggressiv an. So generierten die Ostwestfalen zwar viele Ballgewinne und kamen zu Chancen. Doch für 96 ergaben sich eben auch Räume, in die das Team von Coach Stefan Leitl immer wieder geschickt hineinstieß. Die Anfangsphase stand aus Sicht der "Roten" unter dem Motto "Toreschießen leicht gemacht". So profitierte Gindorf beim 1:0 von einem kapitalen Fehlpass von Visar Musliu. Der Rest war für den etatmäßigen Kapitän von Hannovers U23 Formsache.

Auch das 3:0 von Tresoldi leitete der SCP in Person von Marcel Hoffmeier durrch einen missglückten Rückpass selbst ein. Zwischendurch hatte Voglsammer - ausnahmsweise ohne direkte Paderborner Hilfe - das 2:0 erzielt.

Paderborn schüttelt Frust aus den Kleidern und trifft doppelt

Bereits nach 18 Minuten schien die Partie damit entschieden. Zumal die Körpersprache der Gäste nach dem dritten Gegentreffer nicht ansatzweise darauf hinwies, dass sie noch einmal zur Aufholjagd würden blasen wollen. Aber nachdem sich die Elf von Coach Lukas Kwasniok kurz geschüttelt hatte, setzte sie zur nächsten Pressing-Offensive an.

Und diesmal mit Erfolg: Kostons gelang nach einem Patzer von Keeper Ron-Robert Zieler, der einen Schuss von Ilyas Ansah nur zur Seite hatte abwehren können, der Anschlusstreffer. Und kurz vor der Pause konnte Obermair nach einem schönen Spielzug sogar auf 2:3 verkürzen.

Weitere Informationen Live-Blog 2. Liga: Holstein springt auf Platz eins - Holtby will "es vollenden" Die KSV hat in Wiesbaden gewonnen und einen großen Schritt in Richtung Bundesliga gemacht. Reaktionen, News und Hintergründe zum Zweitliga-Saisonendspurt im Live-Blog bei NDR.de. mehr

Pfosten rettet Hannovers Sieg

Die zweite Hälfte verlief dann vergleichsweise ereignisarm. Beide Teams schienen nun ihrem hohen Tempo aus den ersten 45 Minuten etwas Tribut zu zollen. Hin und wieder gab es für die Schaulustigen im WM-Stadion am Maschsee aber noch interessante Strafraumszenen zu begutachten. Beispielsweise in der 60. Minute, als Paderborn gleich dreimal den Ausgleich auf dem Fuß hatte, den Ball aber nicht über die Linie bekam. Auf der Gegenseite vergab Cedric Teuchert unbedrängt aus guter Abschlussposition das mögliche 4:2 (81.).

Die letzte Torgelegenheit des Spiels besaßen schließlich die Gäste: Muslias Kopfball prallte an den Innenpfosten (87.). Somit blieb es beim knappen Erfolg von 96, das am kommenden Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) beim Karlsruher SC zum letzten Auswärtsspiel der Saison antritt.

32.Spieltag, 05.05.2024 13:30 Uhr Hannover 96 3 SC Paderborn 2 Tore: 1 :0 Gindorf (6.) 2 :0 Voglsammer (11.) 3 :0 Tresoldi (18.) 3: 1 Kostons (27.) 3: 2 Obermair (40.)

Hannover 96: Zieler - Neumann, Halstenberg, Arrey-Mbi - Muroya, Leopold (87. Christiansen), F. Kunze, Oudenne (46. Dehm) - Gindorf (62. Schaub), Voglsammer (74. Teuchert) - Tresoldi (87. S. Ernst)

SC Paderborn: Boevink - Hoffmeier (77. Platte), Musliu, Ens (46. Brackelmann) - Obermair, Klefisch, Klaas, Zehnter (77. Leipertz) - Kostons (65. S. Conteh), Bilbija (65. Grimaldi) - Ansah

Zuschauer: 35500



Weitere Daten zum Spiel Zieler - Neumann, Halstenberg, Arrey-Mbi - Muroya, Leopold (87. Christiansen), F. Kunze, Oudenne (46. Dehm) - Gindorf (62. Schaub), Voglsammer (74. Teuchert) - Tresoldi (87. S. Ernst)Boevink - Hoffmeier (77. Platte), Musliu, Ens (46. Brackelmann) - Obermair, Klefisch, Klaas, Zehnter (77. Leipertz) - Kostons (65. S. Conteh), Bilbija (65. Grimaldi) - Ansah35500

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 05.05.2024 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel 2. Bundesliga Hannover 96