Stand: 06.05.2024 06:56 Uhr Vorfahrt genommen: Fünf Verletzte bei Unfall in Bad Iburg

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Iburg (Landkreis Osnabrück) sind am Sonntagabend drei Menschen lebensgefährlich verletzt worden, zwei weitere leicht. Zwei Autos waren auf der B51 zwischen Bad Iburg und Glandorf frontal zusammengestoßen. Eine Autofahrerin hatte einem anderen Fahrzeug nach Polizeiangaben an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Autos auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort, ebenso ein Rettungshubschrauber.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 06.05.2024 | 06:30 Uhr