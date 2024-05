Stand: 06.05.2024 11:02 Uhr Lebenshilfe ruft zu Aktionstag auf: Wie barrierefrei ist Peine?

Unter dem Motto "Wir zeigen Barrieren" ruft die Lebenshilfe Peine-Burgdorf am Montag zu einem Aktionstag auf. Dazu gibt es einen sogenannten "Sternengang". Menschen mit Handicap können Peines Bürgermeister Klaus Saemann (SPD) und Sozialdezernentin Andrea Friedrich Hinweise geben, wo es Barrieren in der Stadt gibt. Dabei geht es um Hürden, die Menschen mit Handicap im Alltag vor Probleme stellen - zum Beispiel Stufen, defekte Aufzüge, fehlende Leitsysteme, aber auch schwierige Texte oder komplizierte Internetseiten. Die Lebenshilfe macht zudem mit einem Aktionsstand in der Innenstadt auf das Thema Barrierefreiheit aufmerksam.

