Getötete Frau in Göttingen: Ehemann ist tatverdächtig Stand: 06.05.2024 12:01 Uhr Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Göttingen steht ihr 39-jähriger Ehemann im Fokus der Ermittler. Der gestern Festgenommene soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Das Paar habe getrennt gelebt und vier gemeinsame Kinder, wie die Staatsanwaltschaft bestätigte. Bislang habe sich der 39-jährige Verdächtige nicht zu der Tat geäußert, so ein Sprecher der Behörde weiter. Am Mittag soll der 39-Jährige einem Haftrichter vorgeführt werden. Er war Sonntagmorgen am Tatort festgenommen worden.

Frau wurde leblos in Wohnung in Göttingen gefunden

Tathergang, Motiv und Todesursache seien unklar, teilte eine Polizeisprecherin am Sonntag mit. Beamte hatten die Frau nach einem Notruf gegen 3.15 Uhr leblos in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Elmweg im Stadtteil Grone gefunden. Eine Notärztin stellte den Tod der 34-Jährigen fest. Fahnder nahmen den Verdächtigen vor Ort fest. Der 39-Jährige leistete laut Polizei keinen Widerstand. Ob er selbst den Notruf gewählt hatte, ist unklar.

