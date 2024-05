37 Stunden Kegel-Marathon: Bohmter Club stellt Weltrekord auf Stand: 06.05.2024 08:16 Uhr Der Kegelclub "Hermann Löns" in Bohmte hat einen Weltrekord im "Dauerkegeln" aufgestellt. Von Samstagfrüh bis Sonntagabend ließen neun Männer im Duell mit anderen Klubs die Kugeln rollen - 37 Stunden ohne Pause.

Am Sonntagabend gegen 19 Uhr war es dann geschafft: Die elf Männer des Kegelclubs in Bohmte (Landkreis Osnabrück) hatten den 13 Jahre alten Rekord zweier Briten geknackt. Frank Klöckler, einer der Aktiven, zeigte sich überglücklich. In der Nacht habe man einen großen Einbruch gehabt, sich davon aber schließlich wieder erholen können, sagte Klöckler dem NDR Regionalmagazin "Hallo Niedersachsen".

Weltrekord in Bohmte zum 950. Jubiläum

Am Samstag um 6 Uhr hatten die Kegler begonnen. Stündlich traten die Männer von "Hermann Löns" gegen eine andere Gruppe an, Kegelclubs, Sportvereine, Freunde und Familie. Das Rekordinstitut Deutschland (RID) begleitete den Rekordversuch, sodass der Kegelklub nun offiziell als Weltrekordhalter geführt werden kann. Anlass der Aktion ist das Ortsjubiläum, bei dem 950 Jahre Bohmte gefeiert werden. Mit den Erlösen aus der Aktion, zu der bis zu 2.000 Zuschauer erwartet wurden, möchte der Kegelclub die Kultur- und Jugendarbeit in Bohmte unterstützen.

