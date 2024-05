Stand: 06.05.2024 09:23 Uhr Ab auf's Fahrrad: Fast 3.000 Celler machen beim Stadtradeln mit

Im Landkreis Celle haben 620 Menschen am Sonntag das Stadtradeln mit einer Sternfahrt zum Celler Schloss begonnen. Bei dem Wettbewerb geht es darum, 21 Tage lang so viele Alltagswege wie möglich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Im Landkreis Celle haben sich nach Angaben des Landrats Axel Flader bereits mehr als 2.900 Menschen für den Wettbewerb registriert. Bis zum 25. Mai können Interessierte mitmachen. Auch in anderen niedersächsischen Landkreisen und Kommunen beteiligen sich Menschen derzeit bei dem Fahrrad-Wettbewerb - zum Beispiel in Verden, Stade, Cloppenburg, Gifhorn, Wolfenbüttel und im Heidekreis.

