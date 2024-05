Anschlag auf Synagoge: Polizei sucht mit Foto nach Verdächtigem Stand: 06.05.2024 12:46 Uhr Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Oldenburg haben Fotos von dem mutmaßlichen Täter veröffentlicht, der Anfang April einen Brandsatz auf die Oldenburger Synagoge geworfen hatte.

Die Polizei ermittelte in den vergangenen Wochen zwar umfangreich, konnte den Tatverdächtigen aber nicht identifizieren. Deshalb ordnete das Amtsgericht Oldenburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft nun die Öffentlichkeitsfahndung an.

Polizei und Staatsanwaltschaft suchen Zeugen

Der Tatverdächtige soll am 5. April gegen 13.10 Uhr einen Brandsatz gegen die Tür der Synagoge geworfen. Anschließend sei er vermutlich zu Fuß zum Oldenburger Hauptbahnhof gegangen und dort gegen 14.04 Uhr in die Nordwestbahn nach Bremen gestiegen, so die Polizei. Am Bahnhof in Delmenhorst stieg er demnach aus dem Zug aus. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft bitten Zeugen um Hinweise zu dem bislang noch Unbekannten unter Telefon (0441) 790 41 15 oder über das Online-Portal der Polizei. Die Polizei hat für Hinweise, die zur Identifizierung des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt.

