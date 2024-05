Stand: 06.05.2024 12:19 Uhr Nach Schützenfest: Betrunkener Autofahrer fährt Fußgänger an

In Lingen (Landkreis Emsland) sind in der Nacht zu Montag zwei Besucher des Schützenfestes von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der 33-jährige Fahrer des Autos sei ebenfalls zuvor auf dem Schützenfest gewesen und stand nach Polizeiangaben unter Alkoholeinfluss: Ein Atemtest am Unfallort ergab 2,29 Promille. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer die beiden Fußgänger auf der Fahrbahn offenbar übersehen. Einer der Fußgänger wurde durch den Aufprall schwer, der andere leicht verletzt. Weil auch sie offensichtlich alkoholisiert erschienen, sei ihnen wie auch dem Fahrer eine Blutprobe entnommen worden. Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min