Große Auswahl: Noch 20.000 Lehrstellen frei

Am 1. August hat das Ausbildungsjahr begonnen, doch auch jetzt haben Berufseinsteiger noch gute Chancen auf eine Lehrstelle. Mehr als 20.000 Ausbildungsplätze seien in Niedersachsen nach wie vor unbesetzt, teilten die Landesvertretung der Handwerkskammern und die Regionaldirektion Niedersachsen/Bremen der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mit. Die Stellen verteilen sich demnach über alle Branchen. Wegen des hohen Fachkräftebedarfs seien zudem Angebote für junge Leute mit unterschiedlichsten Schulabschlüssen dabei.

Zahlreiche Betriebe sind durch die Corona-Krise geschwächt. Damit sie auch künftig ausbilden, startet das Land den 18 Millionen Euro schweren "Aktionsplan Ausbildung".

Wegen Corona: Telefonische Beratung zur Ausbildung

Dem Handwerk geht es den Angaben zufolge trotz der Corona-Krise gut. Die Einschränkungen wegen der Pandemie hätten allerdings die Besetzung der offenen Stellen verzögert - normalerweise gibt es Beratungsgespräche in Schulen oder auch Ausbildungsmessen. Von der kommenden Woche an bieten Arbeitsagentur und Handwerkskammern daher Aktionstage an, in denen Eltern und Jugendlichen telefonisch Fragen zur Ausbildung stellen können.

Arbeitsagentur und Handwerkskammern beraten Eltern und Jugendliche zum Thema Ausbildung.

