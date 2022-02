Großauftrag weg? Alstom-Belegschaft ruft Politik zu Hilfe Stand: 04.02.2022 16:40 Uhr Das Alstom-Werk in Salzgitter, einer der größten Standorte des französischen Bahntechnikkonzerns, kommt weiter nicht zur Ruhe. Ein Großauftrag soll nun offenbar nach Polen vergeben werden.

Erst Anfang Januar war der Großauftrag aus Norwegen bekannt gegeben worden, in dessen Rahmen die Fabrik den Zuschlag für zahlreiche Regionalzüge erhielt. Jetzt gibt es neue Sorgen um die Auslastung des Werks in Salzgitter und damit um die Arbeitsplätze. Nach Informationen aus Betriebsratskreisen könnte das Kernprojekt weitgehend ins polnische Breslau abwandern.

Weil will sich "so gut er kann" einsetzen

Die Belegschaftsvertretung spricht von einem "eklatanten Bruch der Verträge" zur vereinbarten Standortsicherung für Salzgitter. In einem Brief wandte sie sich an Ministerpräsident Stephan Weil (SPD): "Bitte unterstützen Sie uns bei der Auseinandersetzung um die Erhaltung." Die Alstom-Geschäftsführung sei "aufgefordert, die abgeschlossenen Verträge einzuhalten und die Maßnahmen zur Verlagerung der Rohbaufertigung zu unterlassen". Weil sagte in einem Gespräch mit dem NDR in Niedersachsen, er werde sich für die Belange des Standorts Salzgitter einsetzen, "so gut er kann".

Der Streit entzündet sich am Rohbau

Alstom selbst erklärte, im Werk Salzgitter vor allem ein- und zweistöckige Modelle für den deutschen Markt produzieren zu wollen. Mit dem reinen Rohbau von Stahlwagenkästen sei es nicht ausgelastet. Der Betriebsrat verlangt dagegen eine dauerhafte Perspektive für den Standort - unabhängig von der Art des Rohbaus.

2025 sollen die ersten Züge geliefert werden

Konkret handelt es sich um einen Auftrag mit einem Gesamtwert von mehr als 1,8 Milliarden Euro. Die erste Bestellung von 30 Zügen beläuft sich auf 380 Millionen Euro. Der Kunde, das norwegische Staatsunternehmen Norske Tog, hat außerdem eine Option auf 170 weitere Züge unterzeichnet. Geliefert werden soll ab 2025. Es dürfte der größte Einkauf in der norwegischen Bahngeschichte sein.

