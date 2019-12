Stand: 17.12.2019 15:40 Uhr

Frühlingsgefühle eine Woche vor Weihnachten

Bei klirrender Kälte Glühwein trinken, mit dicken Stiefeln durch hohen Schnee stapfen und danach zu Hause unter einer warmen Decke mümmeln: So stellen sich viele die Vorweihnachtszeit vor. Doch richtige Adventsstimmung will sich im Norden kurz vor dem vierten Advent nicht einstellen. Kein Wunder - in vielen Regionen ist es Mitte Dezember außergewöhnlich warm.

15 Grad in der Grafschaft Bentheim

An einigen Orten zeigten die Thermometer am Dienstag Werte deutlich im zweistelligen Bereich an. In Hannover wurden 13 Grad gemessen, in Nordhorn (Grafschaft Bentheim) kletterte das Thermometer sogar auf über 15 Grad. Weiter im Norden war es etwas kühler: Hamburg kam am Dienstag auf einen Maximalwert von 12 Grad, in Kiel und Schwerin wurden Temperaturen von 11 und 10 Grad gemessen.

Außergewöhnlich - aber nicht völlig ungewöhnlich

Allerdings: Völlig ungewöhnlich sind die Temperaturen im Dezember in unserer Region nicht. Im Jahr 2000 und auch im Jahr 2015 wurden etwa in Hannover ähnliche Werte gemessen. Einige Meteorologen sehen sogar ein kleines Muster: In unregelmäßigen Abständen, meist fünf bis zehn Jahre, komme es vor, dass entsprechend warme Luftmassen Mitte Dezember den Norden Deutschlands erreichen, sagte Wetterexperte Ronny Büttner NDR 1 Niedersachsen. Das derzeit milde Wetter sei außergewöhnlich, aber nicht völlig ungewöhnlich, so Büttner.

Keine Chancen auf weiße Weihnachten

Videos 01:21 Nordmagazin Das Wetter Nordmagazin Ob Sonne, Regen, stürmische Böen oder Glatteis: Jeden Abend im Nordmagazin gibt es die Vorhersage für Mecklenburg-Vorpommern aus unserem Wetterstudio auf der Insel Hiddensee. Video (01:21 min)

Verantwortlich für die frühlingshaften Temperaturen ist das über den Niederlanden liegende Tief "Xander". Dadurch gelangt mit südlicher Strömung sehr milde Luft zu uns. Eine Änderung ist zumindest in der nächsten Woche nicht in Sicht. Entsprechend schlecht sind die Chancen für weiße Weihnachten: Das sehe "ganz mau" aus, sagte Büttner. Von 50 Wetterprognosen für die Feiertage sei nur eine ansatzweise kalt - mit Temperaturen um die vier Grad. Die überwiegende Mehrheit der Berechnungsmodelle tendiere zu Temperaturen von bis zu neun Grad. Kühler soll es im Oberharz werden - mit Temperaturen zwischen eins und vier Grad. Ein wenig winterlicher könnte es Ende Dezember werden: Zum Jahreswechsel soll es wahrscheinlich etwas kälter werden, sagt Büttner.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | NDR//Aktuell | 17.12.2019 | 16:00 Uhr