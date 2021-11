Corona: Wie sich die Inzidenzen in Niedersachsen entwickeln Stand: 17.11.2021 19:46 Uhr Wie entwickelt sich die Corona-Pandemie in Niedersachsen? Wie viele Menschen infizieren sich täglich neu mit dem Coronavirus? Welche Regionen und welche Altersgruppen sind besonders stark betroffen?

Inzidenzwerte der Landkreise und kreisfreien Städte

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an. Die in der folgenden Tabelle dargestellten Zahlen der Neuinfektionen basieren auf den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) und sind am Vortag des jeweils angegebenen Datums ans RKI übermittelt worden.

Inzidenzwert und Schätzung auf Norddeutschland-Karte

Die folgende Karte zeigt die aktuellen Sieben-Tage-Inzidenzen in den Landkreisen und kreisfreien Städten in Niedersachsen und den angrenzenden norddeutschen Bundesländern. Wenn Sie Finger oder Mauszeiger auf einen Landkreis bewegen, sehen Sie zwei Zahlen. Der erste Wert ist die Sieben-Tage-Inzidenz, die das Robert Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht. Nach ihr sind die Landkreise und kreisfreien Städte in der Landkarte eingefärbt. Hotspots erscheinen dunkelrot. Aufgrund des Meldeverzugs entsprechen die Werte allerdings in der Regel nicht dem tatsächlichen Infektionsgeschehen, sondern fallen niedriger aus. Wir geben darum als zweite Zahl eine Schätzung an, wie hoch die Sieben-Tage-Inzidenz ohne Meldeverzug sein könnte. Dieser Wert kommt der tatsächlichen Entwicklung der Pandemie näher. Lesen Sie hier mehr zu den Inzidenzwerten.

Kurve zum Verlauf: Wie entwickelt sich die Inzidenz?

Die folgenden Kurven zeigen die Entwicklung der Inzidenzwerte in Niedersachsen und den angrenzenden norddeutschen Bundesländern. Wenn sie einen Finger oder den Mauszeiger auf eine Kurve bewegen, wird diese hervorgehoben.

Sommer: Auszeit für die Pandemie

Zu welchem Zeitpunkt war die Inzidenz besonders niedrig, zu welchem besonders hoch? Das veranschaulicht die folgende Grafik. Deutlich zu sehen ist der Sommereffekt: In der Zeit zwischen Juni und August lag die Inzidenz in den Landkreisen in Norddeutschland zeitweilig bei maximal 20. Im April dagegen stieg die Inzidenz in etlichen Landkreisen auf über 200. Dieser Trend ist auch im November wieder zu erkennen.

Wo steigt die Inzidenz am schnellsten?

Die folgende Tabelle zeigt, in welchen Regionen Niedersachens die Inzidenz aktuell am schnellsten steigt oder am langsamsten abnimmt. Die Werte werden mit einem geschätzten Ausgleich des Meldeverzugs angegeben und können daher von den RKI-Werten abweichen.

Welche Gruppe hat das höchste Infektionsrisiko?

Welche Altersgruppen in Norddeutschland am stärksten von Corona-Infektionen betroffen sind, zeigt die folgende Grafik. Welche Gruppe das höchste Infektionsrisiko hat, hat sich seit dem Beginn der Pandemie mehrfach geändert.

Inzidenzwerte: Der Norden im Deutschland-Vergleich

Wie in der obigen Norddeutschland-Karte sehen Sie auch in der folgenden Deutschlandkarte zwei Werte, wenn Sie mit der Maus über die Landkarte fahren oder einzelne Landkreise antippen: den offiziellen Wert des Robert Koch-Instituts, der jedoch dem tatsächlichen Infektionsgeschehen wegen des Meldeverzugs hinterherhinkt, sowie eine Schätzung, die der tatsächlichen Pandemie-Entwicklung näherkommt. Je nachdem, wie groß der Meldeverzug in den einzelnen Landkreisen ist, kann der Unterschied zwischen beiden Zahlen erheblich sein.

Service: Aktuelle Zahlen per Postleitzahl-Suche

Wo liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in ihrem Landkreis? Wie viele Covid-Patienten liegen auf den Intensivstationen in Ihrer Region? Wie hoch ist die Impfquote in Niedersachsen? Geben Sie hier Ihre Postleitzahl ein, um die aktuellen Corona-Zahlen für Ihren Landkreis zu sehen.

Hinweis: Da in manchen Fällen Postleitzahlgrenzen der Deutschen Post die administrativen Landkreisgrenzen überschneiden, kann es in seltenen Fällen zu falschen Landkreiszuordnungen kommen. Nutzen Sie dann am besten die Postleitzahl Ihrer Kreisstadt. Sie können diese Zahlen auch über den Messenger in der NDR Niedersachsen App abfragen.

