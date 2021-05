Corona: Wann sind in Niedersachsen alle geimpft, die wollen? Stand: 27.05.2021 12:56 Uhr Die zur Verfügung stehenden Mengen an Impfstoff sollen steigen, heißt es. Beim Impfgipfel geht es heute unter anderem um Angebote für Schüler*innen ab zwölf Jahren. Doch wann ist genug für alle da?

"Wir gehen davon aus, dass bis Ende Juli alle impfwilligen Erwachsenen mindestens eine Erstimpfung haben", so Andrew Watt vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung gegenüber NDR.de. Allerdings müssten dafür natürlich die Impfstoffe wie geplant geliefert werden. Und noch ein Faktor sei für diese Prognose entscheidend: "Wie viele überhaupt geimpft werden wollen - das ist eine große Unbekannte", sagt Watt. Er geht bei seinen Berechnungen von 75 Prozent aller Erwachsenen aus. Impfungen für Schüler*innen ab zwölf Jahren sind dabei noch nicht mitberücksichtigt.

Zehn Tage für die 12- bis 17-Jährigen

"Wenn wir bei den 12- bis 17-Jährigen auch davon ausgehen, dass sich 75 Prozent impfen lassen wollen, sind das rund 4,5 Millionen junge Menschen in Deutschland", so Watt. Für sie würden also insgesamt neun Millionen Impfdosen benötigt. Dadurch würde sich der Zeitpunkt, an dem auch der letzte Impfwillige eine Impfung bekommt, rein rechnerisch um rund zehn Tage nach hinten verschieben. Watt hat für seine Prognose einen "Impfpfad" errechnet, der zeigt, wie viele Menschen jeden Tag geimpft werden müssen, um den 31. Juli zu erreichen. "Im Moment sind wir noch auf dem Weg", so der Wissenschaftler.

Wie ist der Stand in Niedersachsen?

In Niedersachsen haben inzwischen 42,2 Prozent der Menschen eine erste Corona-Impfung bekommen, 14 Prozent sind bereits vollständig geimpft (Stand: 27.05.). Nach Informationen des Gesundheitsministeriums sind für den Juni insgesamt 1.191.600 Dosen Impfstoff für die niedersächsischen Impfzentren angekündigt. Für die weiteren Monate liegen demnach noch keine abschließenden Zahlen vor. Es werde aber davon ausgegangen, dass dann pro Woche insgesamt 240.000 Dosen für die Impfzentren geliefert werden.

Impfungen von Schüler*innen und Studierenden

Beim Impfgipfel von Bund und Ländern wollen Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder unter anderem auch über um das Impfen von Schüler*innen und Studierenden beraten. Gesundheitsministerin Daniela Behrens und Kultusminister Grant Hendrik Tonne (beide SPD) hatten ihre Pläne dazu bereits am Dienstag vorgestellt. Die Impfungen von Schülerinnen und Schülern sollen demnach noch vor den Sommerferien beginnen. Insgesamt sollen dem Konzept zufolge in Niedersachsen bis zu 450.000 Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer gegen Corona geimpft werden. Dafür werden laut Behrens 900.000 zusätzliche Impfdosen vom Bund benötigt.

Videos 1 Min Niedersachsen will 450.000 Schülern ein Impfangebot machen Die ersten Corona-Impfungen mit dem Biontech-Vakzin sollen vor den Sommerferien stattfinden, so die Sozialministerin. 1 Min

Empfehlung für Kinder zwischen 12 und 16?

Für die Kinder zwischen 12 und 16 Jahren muss zuvor allerdings noch die Zulassung beziehungsweise Empfehlung der EU-Arzneimittelbehörde (EMA) und der Ständigen Impfkommission (STIKO) abgewartet werden. Bis zu einem Alter von 16 Jahren müssten dann noch die Eltern einer Impfung ihres Kindes zustimmen, zwischen 16 und 18 Jahren Eltern und Kind. Falls der Impfstoff von der EMA oder der Stiko für Unter-16-Jährige nicht empfohlen wird, sollen in Niedersachsen zumindest alle Jugendlichen ab 16 Jahren aufwärts ein Impfangebot bekommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.05.2021 | 13:00 Uhr