Geldwäsche in Millionenhöhe? Polizei nimmt 64-Jährigen fest

Stand: 26.04.2024 10:16 Uhr

Die Polizei hat am Donnerstag mehrere Objekte in Niedersachsen durchsucht und einen 64-Jährigen aus Bramsche festgenommen. Dem Mann wird unter anderem Geldwäsche in Millionenhöhe vorgeworfen.