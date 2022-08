Corona: Omikron-Impfungen sollen in zwei Wochen beginnen Stand: 31.08.2022 13:07 Uhr In Niedersachsen könnten die ersten Menschen in rund zwei Wochen den neuen Corona-Impfstoff erhalten. Dieser ist an die Omikron-Variante angepasst. Die EU-Arzneimittel-Agentur muss ihn noch freigeben.

Die ersten Impfungen würden frühestens in der Woche vom 12. September beginnen, sagte ein Sprecher des niedersächsischen Gesundheitsministeriums am Mittwoch. Der Bund erwartet die Lieferung der fortentwickelten Corona-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna in den beiden Wochen ab dem 5. September. Rund 14 Millionen Dosen sollen dann geliefert werden - vorausgesetzt die europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) erteilt die Zulassung. Das geht aus einem Schreiben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hervor. Die EMA hatte jüngst mitgeteilt, dass der zuständige Ausschuss am Donnerstag über die Zulassungsanträge von Biontech/Pfizer und Moderna beraten will.

VIDEO: Für wen ist eine vierte Corona-Impfung sinnvoll? (23.08.2022) (4 Min)

Besserer Schutz vor Omikron-Variante BA.5

Die neuen Corona-Impfstoffe sind an die Omikron-Variante BA.1 angepasst. Laut dem Schreiben aus dem Bundesgesundheitsministerium wirken sie aber auch deutlich besser gegen die aktuell vorherrschende Variante BA.5 als die Impfstoffe der ersten Generation. Die Präparate sollen direkt an den Pharma-Großhandel geliefert werden. Arztpraxen und Impfzentren sollen sie erstmals am 5. September bestellen können. Auch einen an BA.4 und BA.5 angepassten Impfstoff könnte es möglicherweise bald geben. Nach Angaben von Biontech/Pfizer könnte dieser schon Ende September oder Anfang Oktober zugelassen werden. Den Zulassungsantrag hatte das Pharmaunternehmen Ende vergangener Woche gestellt. Lauterbach empfahl Risikogruppen jedoch, nicht auf diesen Impfstoff zu warten, sondern sich zügig mit dem jetzt erwarteten angepassten Corona-Vakzin impfen zu lassen.

77,7 Prozent der Niedersachsen sind grundimmunisiert

Niedersachsen erhält in der Regel etwa ein Zehntel der bundesweiten Impfstoffmenge. 79,9 Prozent der hiesigen Bevölkerung sind bislang mindestens einmal geimpft, 77,7 Prozent haben die Grundimmunisierung mit zwei Impfungen, 66,7 Prozent haben mindestens eine Auffrischungsimpfung und 11,8 Prozent die zweite. In allen Bereichen liegt Niedersachsen damit über dem Bundesdurchschnitt.

