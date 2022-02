Corona: Niedersachsen erwartet Novavax-Impfstoff Ende Februar Stand: 01.02.2022 15:12 Uhr Der Corona-Impfstoff Novavax soll Ende Februar ausgeliefert werden. Niedersachsen rechnet mit 170.000 Dosen. Ab Mittwoch können sich Impfwillige über die Impfhotline auf eine Warteliste setzen lassen.

Verimpft wird der erste Proteinimpfstoff zum Schutz vor einer Corona-Erkrankung in Niedersachsen ausschließlich von den mobilen Impfteams der Kommunen. Das hat Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag in der Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs angekündigt. Es gebe im ersten Quartal nicht genug Impfdosen, um sie an Arztpraxen zu verteilen. Bei der Terminvergabe sollen laut Behrens Beschäftigte aus den Bereichen bevorzugt werden, in denen ab dem 16. März die einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt.

Nur für bislang ungeimpfte Menschen ab 18 Jahren

Unter den ungeimpften Mitarbeitenden in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen seien einige, "die auf den Proteinimpfstoff warten, weil sie der mRNA-Technologie nicht vertrauen", sagte Behrens. Anders als bei den mRNA-Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna und den Vektor-Impfstoffen von AstraZeneca und Johnson&Johnson handelt es sich bei dem Proteinimpfstoff um ein schon lange erprobtes Verfahren der Impfstoffproduktion. Zugelassen ist Novavax ab einem Alter von 18 Jahren. Geimpft werden können nur Menschen, die bislang keine Corona-Impfung erhalten haben. Eine Kreuzimpfung sei mit dem Proteinimpfstoff bislang nicht erprobt, sagte Behrens. Für den vollständigen Impfschutz sind aktuell zwei Novavax-Dosen vorgesehen.

800.000 Erwachsene noch nicht gegen Corona geimpft

Derzeit sind in Niedersachsen nach Angaben von Behrens rund 800.000 Erwachsene noch nicht gegen Corona geimpft. Die Zahl bewege sich kaum. Angesichts der hochinfektiösen Omikron-Welle seien das zu viele Ungeimpfte, so die Ministerin. Die Ansteckungsrate sei in Niedersachsen derzeit sehr hoch, das Infektionsgeschehen dynamisch. Behrens geht davon aus, dass die Sieben-Tage-Inzidenz im Land bereits am Mittwoch die 1.000er-Marke überschreitet. In 16 Landkreisen und kreisfreien Städte lag die Inzidenz bereits am Dienstag über 1.000.

Apotheken sollen PCR-Testkapazitäten aufbauen

Angesichts der hohen Infektionszahlen gehen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern davon aus, dass die PCR-Testkapazitäten knapp werden. Niedersachsen versucht, mit einem Fördertopf dagegen zu steuern - und stellt Apotheken, die ein PCR-Testgerät kaufen, Fördergeld in Aussicht. Ein solches Gerät kostet laut Behrens rund 3.000 Euro - davon will das Land 80 Prozent des Anschaffungspreises übernehmen. Insgesamt soll der Fördertopf laut Behrens drei Millionen Euro umfassen. Die Förderung soll demnach rückwirkend zum 24. Januar gelten. Das Land erhofft sich durch teilnehmende Apotheken 20 Prozent zusätzliche PCR-Testkapazitäten.

