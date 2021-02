Corona-Gipfel: Weil sieht sich bei Schulen bestätigt Stand: 10.02.2021 22:55 Uhr Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten haben sich auf eine Lockdown-Verlängerung bis zum 7. März geeinigt. Wie es mit den Kitas und Schulen weitergeht, liegt in Länder-Hand.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht Niedersachsens Umgang mit den Schulen und Kitas bestätigt. "Für Niedersachsen ergibt sich an dieser Stelle nicht wirklich etwas Neues, wir waren an dieser Stelle der Bundesentwicklung voraus. Und jetzt ist der Bund im Grunde genommen dabei, das Niveau einzunehmen, das wir seit einigen Wochen haben", sagte Weil am Abend in der ARD. Dabei gehe es vor allem um die Grundschulen und Abschlussklassen im sogenannten Wechselmodell. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) will am Donnerstag einen 10-Punkte-Plan zum weiteren Vorgehen in Schulen und Kita in Niedersachsen vorstellen.

Weitere Informationen Schule und Kita in Corona-Zeiten: Tonne stellt Agenda vor Der Kultusminister gibt einen Ausblick auf die kommenden Wochen. NDR.de zeigt die Pressekonferenz ab 12.30 Uhr live. (11.02.2021) mehr

Schnelltests in Schulen sollen Sicherheit erhöhen

Ob Niedersachsen die Schulen im März weiter öffnen könne und das Wechselmodell auf weitere Jahrgänge ausweitet, bleibe abzuwarten. "Mit regelmäßigen freiwilligen Schnelltests für Lehrerinnen und Lehrer sowie bei den Erzieherinnen und Erziehern wollen wir in Niedersachsen jetzt kurzfristig die Sicherheit in Schulen und Kitas weiter erhöhen", kündigte Weil an. Öffnungen im Betreuungs- und Bildungsbereich hätten Priorität. Halbe Klassengrößen und entsprechende Hygienemaßnahmen würden einen sichereren Unterricht erlauben, hieß es in einer Mitteilung aus der Staatskanzlei.

Weil will Stufenplan am 3. März erneut einbringen

Weil war mit einem Sechs-Stufenplan in die Gespräche gegangen. Dieser solle einen Weg aus dem Lockdown skizzieren und als Orientierungshilfe für Politik und Bürger sowohl für Lockerungen als auch gegebenenfalls für erneute Verschärfungen der Infektionsschutzmaßnahmen gelten. "Wir haben darüber heute lange geredet und ich glaube wir haben gemeinsam die Haltung: Wir brauchen eine Perspektivplanung", sagte Weil. "Jetzt haben wir es aber zunehmend mit diesen Mutationen zu tun, die es schwieriger machen, eine gute Prognose zu stellen. Das muss jetzt in unserer nächsten Sitzung geschehen am 3. März."

Friseure öffnen früher - wer noch?

Am 13. Februar soll die überarbeitete Corona-Verordnung in Kraft treten - mit nur einigen wenigen Erleichterungen, wie Weil sagte:

Friseurbetriebe dürfen am 1. März unter strengen Hygieneauflagen (Reservierungen, medizinische Masken) öffnen

Öffnung des Einzelhandels, von Museen und Galerien sowie körpernaher Dienstleistungsbetriebe ab einem stabilen 7-Tages-Inzidenzwert von 35

Kinder bis sechs Jahre werden bei Kontaktbeschränkungen ausgenommen

Verkaufsstellen für Pflanzen und Blumen sollen wieder öffnen

Tonne fordert Schul- und Kita-Gipfel ein

Niedersachsens Kultusminister Tonne fordert derweil von Berlin Hilfen für die Schülerinnen und Schüler. "Ich erwarte daher, dass Bund und Länder sich schnell zusammensetzen und beraten, wie Lernrückstände kompensiert und psychosoziale Belastungen abgefedert werden können. Ein solcher Schul- und Kita-Gipfel müsste dann auch ein relevantes Kinder-und-Jugend-Programm des Bundes mit sich bringen", sagte Tonne. "Wir brauchen ein Corona-Kompensationsprogramm des Bundes, damit wir in hohem Maße Ferienbetreuung, zusätzliche Lernangebote und Hausaufgabenhilfe einrichten können." Außerdem müsse sich die Bundesregierung an einer Teststrategie für Lehrkräfte und Schüler beteiligen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.02.2021 | 12:00 Uhr