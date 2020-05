Stand: 25.05.2020 15:13 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona: "Erfolg kann man schnell verspielen"

Händeschütteln, Umarmungen und zahlreiche Menschen auf engem Raum: Vieles deutet laut Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) darauf hin, dass in einem Restaurant im Landkreis Leer gegen Corona-Auflagen verstoßen wurde. Offenbar seien auch mehr Menschen dort anwesend gewesen als zunächst gedacht. "Das, was wir da gesehen haben, war eine Veranstaltung." Nach einer Feier zur Wiedereröffnung des Restaurants waren zahlreiche Personen positiv auf das Virus getestet worden. Sollte sich "der begründete Verdacht" von Verstößen bestätigen, werde das für den Betreiber und auch die Gäste Konsequenzen haben, sagte Reimann am Montag in der Landespressekonferenz.

Restaurant-Feier: Auswirkungen auch auf Unbeteiligte

Die Corona-Lage in Niedersachsen ist der Ministerin zufolge insgesamt "gut unter Kontrolle" - das sei aber klar den drastischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens im März zu verdanken. Überwiegend hätten sich die Menschen an die Regeln gehalten. Dass die Infektionszahlen jetzt niedrig seien, sei ein "gemeinsamer Erfolg". Diesen Erfolg aber könne man auch wieder verspielen, mahnte Reimann. Das hätten die jüngsten Tage gezeigt. Die Veranstaltung im Landkreis Leer habe große Auswirkungen auch auf unbeteiligte Kontaktpersonen gehabt - mehr als 100 Personen sind derzeit in Quarantäne.

Virus "kann jederzeit wieder massiv ausbrechen"

Die Regeln zur Eindämmung des Coronavirus "sind nicht nur Mahnungen", betonte Reimann. Sie seien vielmehr das einzige wirksame Mittel im Kampf gegen das Virus. "Wir dürfen nicht vergessen, dass das Virus noch da ist. Es kann jederzeit wieder massiv ausbrechen." Zu den weiteren Lockerungen sagte die Gesundheitsministerin, dass die Bürger und ihr Verantwortungsbewusstsein gefragt seien: Man solle abwägen, ob man alles, was wieder zulässig ist, auch unbedingt direkt in Anspruch nehmen müsse.

Aufhebung der Regeln wäre "folgenschwerer Fehler"

Klare Worte fand Reimann zu Plänen, Corona-Maßnahmen weitgehend aufzuheben. "Das halte ich für einen folgenschweren Fehler und ein völlig falsches Signal."

