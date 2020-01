Stand: 04.01.2020 16:36 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Auto geklaut: "Wollte immer mal nach Bayern"

Eine mehrtägige Spritztour quer durch Deutschland hat ein Jugendlicher aus Niedersachsen hinter sich - ohne Führerschein in einem gestohlenen Geländewagen. Das teilte die Polizei in Unterfranken mit. Der 16-Jährige hatte sich demnach am Silvestertag den SUV einer Jugendeinrichtung in seinem Wohnort geschnappt und war losgefahren. Aus welchem Ort er kommt, gibt die Polizei nicht bekannt. Der Jugendliche fuhr bis nach Bayern.

Mehrfach getankt, ohne zu bezahlen

In Niedersachsen war die Polizei auf der Suche nach dem verschwundenen 16-Jährigen, während dieser drei Tage durch verschiedene Bundesländer fuhr. Angesichts der zurückgelegten Strecke müsse der Jugendliche mindestens zweimal getankt haben, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken. Bezahlt habe er an den Tankstellen allerdings nicht.

Hungrig: 16-Jähriger geht von sich aus zur Polizei

Am Freitagabend war der junge Niedersachse das Abenteuer dann offenbar leid - oder sein Geld war einfach alle. In Bad Kissingen ging er zur Polizei. Der Jugendliche sei hungrig gewesen, sagte der Sprecher. Die Beamten fragten ihn, was er sich bei seiner Aktion gedacht habe. Die Antwort: "Ich wollte schon immer mal nach Bayern." Die Eltern holten ihren Sohn noch am selben Abend in Bad Kissingen ab.

Auto abgeschleppt - nicht mehr verkehrssicher

Dass der Fahrzeugdieb im Autofahren wenig geübt ist, war dem Geländewagen offenbar anzusehen. Er war nach Polizeiangaben nicht mehr verkehrssicher und wurde abgeschleppt. Unter anderem die Heckscheibe sei stark beschädigt gewesen. Gegen den Jugendlichen wird nun ermittelt: wegen Fahrens ohne Führerschein, Unterschlagung des Autos und Tankbetrugs.

