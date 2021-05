Angriffe auf Lehrkräfte: Schulen bekommen Corona-Frust ab Stand: 12.05.2021 06:42 Uhr In der Corona-Pandemie liegen bei vielen die Nerven blank. Diesen Ärger bekommen verstärkt auch Lehrkräfte ab. Das zeigt eine bundesweite Umfrage des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE).

Demnach berichtet jeder Vierte der etwa 1.500 Befragten, von direkten psychischen Angriffen gegen Lehrkräfte oder Schulleitungen an ihrer Schule zu wissen. Diese würden bedroht, beleidigt oder beschimpft, entweder persönlich oder per E-Mail. Die Vorfälle seien alle im Zusammenhang mit den Corona-Regeln erfolgt, hieß es. Lehrkräfte müssten sich für Dinge rechtfertigen, die die Politik beschlossen hat - etwa die Vorgaben zu Corona-Selbsttests, das Distanzlernen sowie das Tragen einer Maske, heißt es in der Umfrage.

Videos 5 Min Nach Monaten: Schulen wieder im Wechselmodell Mit Maske, Abstand und Schnelltests geht es wieder los. (10.05.2021) 5 Min

VBE-Chef beklagt "Regelchaos"

Vor diesem Hintergrund wirft Franz Josef Meyer, VBE-Chef in Niedersachsen, der Landesregierung ein "Regelchaos" und intransparente Politik vor. Der Frust darüber werde in den Schulen abgeladen. Die Politik müsse die Corona-Regeln besser erklären und Schulaufsicht und Kultusministerium müssten betroffenen Lehrkräften mehr helfen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.05.2021 | 08:00 Uhr