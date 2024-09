Stand: 19.09.2024 11:30 Uhr Umweltpreis für Braunschweigisches Landesmuseum

Das Braunschweigische Landesmuseum ist mit dem "WIRKMÄCHTIG Culture4Climate Preis" in der Kategorie "Öffentliche Kulturorganisation" ausgezeichnet worden. Damit wird das innovative Engagement des Landesmuseums im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit gewürdigt. Ein wichtiger Bestandteil der Bemühungen des Museums ist den Angaben zufolge, die Entwicklung neuer Ansätze zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks und des Energieverbrauchs. So werden beispielsweise Klimaanforderungen neubewertet, Konservierungsstandards angepasst und effiziente, energiesparende Technologien eingesetzt. Der Preis wurde in diesem Jahr erstmals von der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V. in Hamburg vergeben. Die Auszeichnung ist mit 3.333,33 Euro dotiert.

