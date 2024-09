Stand: 18.09.2024 07:16 Uhr Blindgänger bei Sporthalle? Bombensuche in Melle

Die Stadt Melle (Landkreis Osnabrück) untersucht eine Sporthalle und den dazugehörigen Außenbereich auf Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Das teilte ein Sprecher mit. Am Dienstag wurden bereits vier Löcher in den Hallenboden gebohrt. Neun weitere sollen am Mittwoch auf dem Gelände nahe eines Baches erfolgen. Anschließend können Spezialisten aus Hannover mit den Sondierungen beginnen, so die Stadt. Nach den Erfahrungen der Experten würden in solchen Fällen aber meistens keine Kampfmittel gefunden. Derzeit gebe es keine Gefahr für die Menschen in Melle, sagte Bürgermeisterin Jutta Dettmann (SPD).

