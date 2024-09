A27: Transporter fährt an Stauende ungebremst in Sattelzug Stand: 19.09.2024 09:08 Uhr Bei einem schweren Auffahrunfall an einem Stauende auf der A27 hat ein 35 Jahre alter Mann lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Klinik.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Mittwoch gegen 11.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Achim-Ost und Langwedel. Vor einer Tagesbaustelle in Fahrtrichtung Walsrode hatte sich demnach ein Stau gebildet. An dessen Ende prallte der 35-Jährige laut Polizei ungebremst mit seinem Transporter auf einen stehenden Sattelzug. Rettungskräfte mussten das eingeklemmte Unfallopfer aus dem Fahrzeug befreien.

Stundenlange Sperrung führt zu massiven Behinderungen

Der 48 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 35.000 Euro. Die A27 war für die Bergung der Fahrzeuge und die Unfallaufnahme ab der Anschlussstelle Achim-Ost in Richtung Walsrode bis in den frühen Abend gesperrt. Es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen.

