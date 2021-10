Stand: 30.10.2021 10:13 Uhr 75 Jahre Niedersachsen: Landeschefs in der NDR Talk Show

Am Montag wird Niedersachsen offiziell 75 Jahre alt. Mit einer Spezialausgabe hat die NDR Talk Show den Geburtstag des größten Bundeslands im Norden gefeiert. Zum ersten Mal traten drei ehemalige Ministerpräsidenten zusammen mit dem amtierenden Landeschef Stephan Weil (SPD) in einer Fernsehsendung auf. Zu Gast waren Gerhard Glogowski (Ministerpräsident von 1998 bis 1999), Christian Wulff (2003 bis 2010) und David McAllister (2010 bis 2013). Außerdem meldeten sich Sigmar Gabriel und Gerhard Schröder per Video-Einspieler zu Wort. Schröder war Regierungschef von 1990 bis 1998, Gabriel von 1999 bis 2003.

Weitere Informationen 75 Jahre Niedersachsen: Das Land feiert im Kuppelsaal Der NDR in Niedersachsen ist am 1. November live dabei. Ministerpräsident Weil empfängt 2.000 geladene Gäste. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 29.10.2021 | 22:00 Uhr