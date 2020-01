Stand: 02.01.2020 10:47 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

341 "Cold Cases" beschäftigen die Ermittler

341 Tötungsdelikte und Vermisstenfälle sind in Niedersachsen laut Landeskriminalamt (LKA) noch nicht aufgeklärt - einige davon liegen bereits Jahrzehnte zurück. Trotzdem geraten sie nicht in Vergessenheit. Denn vier feste Polizei-Einheiten in Hannover, Lüneburg, Göttingen und Braunschweig beschäftigen sich mit ungeklärten Kriminalfällen. Jeweils sechs bis acht Ermittler sind in einem Team. Bei ihrer Arbeit helfen ihnen neue oder weiterentwickelte Kriminaltechniken. Im Gegensatz zu früher sei es jetzt zum Beispiel möglich, auch von einem Haar ohne Wurzel die DNA zu gewinnen, sagte LKA-Sprecherin Nevin Ayyildiz.

Zahn der Zeit nagt an Beweismitteln

Darüber hinaus gibt es laut Ayyildiz landesweit in mehreren Fällen neue Ermittlungsansätze. Die "Cold Case"-Ermittler versuchten neue Blickwinkel anzunehmen und dadurch neue Ansätze zu gewinnen. Doch neben den Vorteilen durch neue Entwicklungen wirken sich andere Faktoren erschwerend auf die Aufarbeitung der alten Fälle aus: So können Dokumente beispielsweise nicht mehr lesbar oder beschädigt sein, wie Ayyildiz sagte.

Mordfall Sandker: Täter 24 Jahre später überführt

Dass sich die Arbeit der Ermittler auszahlt, zeigt etwa der Mordfall Elke Sandker aus dem Jahr 1995. Anfang 2018 seien die Ermittlungen wieder aufgenommen worden, nachdem an der Kleidung des Opfers genetische Spuren festgestellt worden waren, sagte Ayyildiz. Nach einem DNA-Abgleich habe der mutmaßliche Täter überführt werden können. Der 65-Jährige muss sich derzeit am Landgericht Osnabrück verantworten.

