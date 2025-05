Stand: 16.05.2025 08:50 Uhr Fast 30 Kanister in Gewässer im Emsland entdeckt

Angler haben am Donnerstag einen Kanister mit einer schwarzen Flüssigkeit aus einem Ableiter des Küsten-Kanals bei Esterwegen (Landkreis Emsland) gefischt. Sie alarmierten die Polizei. Taucher der Feuerwehr konnten darauf fast 30 weitere verschlossene Behälter bergen, teilte eine Sprecherin der Polizei dem NDR Niedersachsen am Freitag mit. Ein Labor in Oldenburg soll jetzt klären, ob es sich um Gefahrgut handelt. Während des Großeinsatzes war die Kreisstraße 116 in dem Bereich stundenlang voll gesperrt. Zuerst hatte die "Neue Osnabrücker Zeitung" über den Fund berichtet.

