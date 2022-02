"Zeynep" kappt vielerorts die Stromversorgung Stand: 19.02.2022 10:06 Uhr Der Sturm "Zeynep" hat in Mecklenburg-Vorpommern vielerorts zu Stromausfällen geführt. Allein im Westen Mecklenburgs waren 17.000 Haushalte betroffen.

In zahlreichen Ortschaften des Gebietes des Stromanbieters Wemag im Westen Mecklenburgs haben die Orkanböen des Sturmtiefs "Zeynep" zu Stromausfälle geführt. Betroffen waren auch die Prignitz und das Amt Neuhaus, wie das Unternehmen mitteilte. Im Laufe der Nacht waren demnach bis zu 17.000 Haushalte betroffen. Zahlreiche Mitarbeiter seien im Einsatz, um die Störungen möglichst schnell zu beseitigen, so das Unternehmen. Die Arbeiten würden durch die weiterhin schwierigen Witterungsverhältnisse und umgekippte Bäume erschwert.

Wemag bittet Kunden um Geduld

Wann der Strom im Einzelfall wieder fließt, könne noch nicht gesagt werden. Die Wemag bat um Verständnis, dass aufgrund der Anzahl und der Schwere der Störungen nicht immer umgehend eine Lösung möglich sei. Außerdem warnte das Unternehmen vor gerissenen oder tief hängenden Leiterseilen und umgestürzten Masten. In diesen Fällen heiße es Abstand halten und die Wemag, die Feuerwehr oder die Polizei zu informieren.

Weitere Informationen Sturmtief "Zeynep" entwurzelt zahllose Bäume in MV Orkanböen richten im ganzen Land Schäden an. Mehrere Menschen wurden verletzt. Der Wetterdienst hat die Warnung vor Orkanböen inzwischen aufgehoben. mehr

340 Ortsnetzstationen fallen aus

In der Haff-Müritz-Region gab es nach Angaben des Energieversorgers EDIS zahlreiche Stromausfälle. Besonders schlimm erwischte es die Region um Röbel. Dort sind allein 340 Ortsnetzstationen ausgefallen. Das bedeute, dass mehrere Tausend Haushalte ohne Strom waren oder noch sind, so ein Sprecher des Unternehmens. Eine Ortsnetzstation versorgt in der Regel ein kleines Dorf, hieß es. Rund um Altentreptow sind 95 solcher Stationen betroffen. Bis wann die Schäden beseitigt sind, konnte der Sprecher nicht sagen.

Weitere Informationen Live-Ticker: Orkantief "Zeynep" - Mehr als 17.000 Haushalte in MV ohne Strom Das Sturmtief ist über den Nordosten gezogen und hat viele Schäden hinterlassen - alle Entwicklungen im Live-Ticker. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 19.02.2022 | 06:00 Uhr