Stand: 09.05.2025 19:00 Uhr 18. Greifswalder Citylauf: Mehr als 2.000 Teilnehmer angemeldet

In Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) steigt am Sonnabend wieder der beliebte Citylauf. Die Teilnehmer können sich für die unterschiedlichsten Etappen anmelden. Los geht es direkt mit einem Highlight: Beim Familienlauf um 10 Uhr treten Jung und Alt gegeneinander an. Und um 13 Uhr steht der Hauptlauf über 10 Kilometer Strecke an. Spontan Entschlossene können sich auch noch am Morgen direkt auf dem Markt für den Wettkampf anmelden. Wegen des Citylaufs müssen sich die Greifswalder auf Verkehrseinschränkungen in der gesamten Innenstadt einstellen. Zum Beispiel bleibt die Baderstraße vom Fischmarkt bis zum Wall von 8 bis 14.30 Uhr gesperrt. Außerdem ist die Friedrich-Loeffler-Straße sowie Roßmühlenstraße auf Höhe Knopfstraße von 8.30 bis 14:30 Uhr gesperrt. Weitere Infos zu Sperrungen während des Greifswalder Citylaufs finden sich auf der Website des Greifswalder Citylaufs.

