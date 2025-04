Öl-Tanker Eventin: Rechtsmittel gegen Beschlagnahmung eingelegt Stand: 14.04.2025 13:11 Uhr Die deutschen Behörden müssen vor der möglichen Verwertung des eingezogenen Tankeschiffs noch eine Gerichtsentscheidung abwarten. Das Schiff soll zur Schattenflotte Russlands gehören.

Gegen die Sicherstellung und Beschlagnahmung des im Januar in der Ostsee vor Rügen havarierten Öltankers "Eventin" sind nach Angaben des Bundesfinanzministeriums Rechtsmittel eingelegt worden. Bis zur Entscheidung des zuständigen Gerichts müssten demnach "weitere Vollzugsmaßnahmen" unterbleiben, sagte am Montag ein Sprecher des Ministeriums in Berlin. Der Tanker ist eines von mehr als 150 Schiffen der sogenannten russischen Schattenflotte, gegen die Sanktionen gelten. Vor knapp zwei Wochen wurde das Schiff vom deutschen Zoll sichergestellt und eingezogen.

Schiff trieb mit Systemausfall vor Rügen

Die "Eventin" trieb im Januar stundenlang manövrierunfähig in der Ostsee - sämtliche Systeme waren auf der Fahrt vom russischen Ust-Luga in Richtung Suez-Kanal ausgefallen. Nach früheren Angaben hat das unter Panama-Flagge fahrende Schiff rund 100.000 Tonnen Öl an Bord. Der Ministeriumssprecher bestätigte auch, dass mit der Einziehung auch die rechtlichen Voraussetzungen für eine Verwertung des Schiffs und der Ladung geschaffen würden. Ob das passiert, muss nun das Gericht entscheiden.

