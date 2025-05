De Woch up Platt in MV: Wåhlen, Besinnen un niege Aquarien Stand: 09.05.2025 13:20 Uhr Landråtswåhlen, EU-Geld un ein Ihrenbörger: De plattdüütschen Nårichten ut Mäkelborg-Vörpommern in de Woch von denn 5. bet tau denn 11. Mai 2025.

Landräte un ein Oberbörgermeister warden wählt

In vier Landkreis’ ward an’n Sünndach / hüt ein niege Landråt wählt - in Niegenbramborg geiht dat üm denn Posten von denn Oberbörgermeister. Wecker tau de Wåhl anträden ward – wecke Themen bi de Wåhlen ne grote Rull spälen - in de Kreis’ Vörpommern-Rügen, Vörpommern-Griepswold, in de Mäkelborg’sche Seenplatt un in Ludwigslust-Parchim - finnen Ji ünner www.ndr.de/mv Sünndachåbend / hüt Åbend bericht‘ dat Nuurdmagazin – NDR1 Radio MV klort von Klock sœben an in eine Sonnersennung up œwer denn Verlop von de Wåhlen.

Andenken an dat Kriegsenn’

Mit Frädensbäden, Kunzerten un anner Gedenkveranstaltungen hebben Minschen in’t Land an dat Enn’ von denn Krieg vör 80 Johren dacht. In Demmin is de Aktschonswoch "Demmin ist mehr" mit ein’n Gottesdeinst in de St. Bartholomaei-Kirch tau Enn’ gåhn. Mit Texten, Leeder un bäden för denn Fräden. In Barth sünd Nåkåmen von Lüd tausåmen kåmen, de dunnemåls Kriegsgefangene wiern orrer inspunnt in ein von de Barther Konzentratschonslåger. In de Rostocker Nikolaikirch is ein Oratorium mit Chor un Spräkertexten tau’n alleriersten Mål tau hüren west. Un in Güstrow hebben Minschen per Fohrrad Erinnerungsüürt besöcht.

30 Johren Födderung för Projekte up’t Land

Geld von de EU för Akschonen up’t Land: Siet 30 Johren warden in Mäkelborch-Vörpommern Projekte ut denn so nöömten Leader-Fond föddert – von Naturschutz œwer Denkmålplääch bet hen tau soziåle un touristische Vörhebben. Üm un bi 270 Millionen Euro sünd ut denn Fond kåmen. Wecke Projekte föddert warden, dat leggen Lüd in de jeweiligen Regionen fast. In 12 Aktschonsgruppen diskurieren se, wecke Idee mit Geld ünnerstütt warden sall. De Afsicht von Leader is, dat dat Läben up dat Land läbenswiert blifft.

Nieger Henkieker in’t Meeresmuseum Stralsund

De niech måkten Wåterbeckens in dat Meeresmuseum in Stralsund kann ein nu bekieken. Binåh fief Johren lang hebbens an düsse niege Utstellung rümwarkelt. As ierste Besäuker hebben twei Schaulklassen Blåchpunktrochen, Meeresschildkröten un anner Dierte bekäken. De Rundgang ümfott 30 niege un ein renoviert’ Becken, heit dat ut dat Meeresmuseum. Dat gröttst Aquarium wiest ein karibisch Riff - von de Wåteroberfläch bet rünner/dål tau’n Grund - heit dat wierer. Dorför hebben’s in Japan ne 8 Meter hoge Schief måken låten, dörch de künstlich’ Korallen von drei Ebenen bewunnert warden kœnen.

Ihrenbörger: Filmemåker Andreas Dresen

De Filmemåker Andreas Dresen is Ihrenbörger von Schwerin. För em is dat ne dulle Ihr, ne deipe Leif verbinnt em mit siene Heimatstadt Schwerin, säd de 61-Jöhrige bi ein’n Schnack mit denn NDR. Dresen is in’n Oogenblick in Schwerin bi’t Filmkunstfest. Siet dörtig Johren is hei ein von de bedüdendsten Regisseure in Düütschland, utteikent mit allerhand Priesen - natschonål un internatschonål. Siene Filme vertellen ümmer wedder ok ut ostdüütsche Sichtwies. "Halbe Treppe", "Nachtgeschalten", "Whiskey mit Wodka", "In Liebe … Eure Hilde" – sünd bloots ein poor von siene Warke.

