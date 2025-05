Stand: 09.05.2025 18:36 Uhr Tag der Städtebauförderung in Westmecklenburg

Am Sonnabend wird in Westmecklenburg der bundesweite Tag der Städtebauförderung gefeiert. Das Motto in diesem Jahr: "Lebendige Orte, starke Gemeinschaften." Mit Stadtführungen, Vorträgen und Workshops soll die Beteiligung der Bürger bei Vorhaben der Städtebauförderung gestärkt werden. In Schwerin wird der Städtebaufördertag auf dem Gelände des inklusiven Wohnquartiers in der Lankower Julius-Polentz-Straße gefeiert. Die Stadt lädt zusammen mit der Werkstatt für Menschen mit Behinderung, der Vielfalter gGmbH, dorthin ein. Ab 10 Uhr geht es mit einer Baustellenbesichtigung los.

Veranstaltungen für die ganze Familie

In Wismar wird der Tag rund um die Sankt-Nikolai-Kirche begangen. In der Kirche werden stündlich Führungen angeboten. Mittags wird es ein Konzert mit Orgel und Bigband geben. Und der neue Spielplatz neben der Kirche wird eingeweiht. Rundherum gibt es unter anderem Zaubershows, Schatzsuchen und Tanzvorführungen. In Dömitz an der Elbe gibt es am Nachmittag einen Stadtrundgang und es wird der aktuelle Stand des Stadtentwicklungskonzeptes vorgestellt. Und in Gadebusch wird über den Stand des Baugeschehens am Schloss informiert. Genauere Informationen über Angebote und Uhrzeiten gibt es direkt auf der Internetseite zum Tag der Städtebauförderung.

