Stand: 09.05.2025 17:17 Uhr Neustrelitz: Harlekin-Statue in der Alten Kachelofenfabrik

In Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Freitag auf dem Außengelände des Kulturzentrums Alte Kachelofenfabrik eine neue Skulptur des italienischen Künstlers Enzo Butera enthüllt worden. Der Verein Kultur, Umwelt und Kommunikation hatte die Idee für den Kauf. Zwei Meter 20 ist die Aluminium-Figur groß, sie zeigt einen Harlekin, eine vielschichtige Figur aus der Theatertradition, die Gauner, Heiler, Priester und vor allem Spaßvogel sei, so Vereinsvorsitzender Conradt. Er hatte den Harlekin als Rohling im Garten des Künstlers in der Nähe von Florenz entdeckt. Für Guss und Transport sammelte der Verein 6.000 Euro Spenden. Der Künstler Butera hatte 2006 in Neustrelitz eine Ausstellung. 2016 verstarb er. Zur Enthüllung seiner Figur waren seine Witwe und seine Töchter angereist.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 09.05.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte