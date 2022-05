Wolgast und Bergen: Stichwahlen um Bürgermeisteramt Stand: 22.05.2022 07:02 Uhr In Vorpommern geht es am heute ab 8.00 Uhr für Tausende Wahlberechtigte zur Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters.

In Bergen auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) und Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind heute wieder mehrere Tausend Menschen an die Wahlurnen gerufen. In beiden Städten gab es vor zwei Wochen kein eindeutiges Ergebnis, weshalb nun Stichwahlen anstehen.

Das sind die Kandidaten der Stichwahl

Sowohl in Wolgast als auch in Bergen gab es vor zwei Wochen jeweils sechs Kandidaten, von denen keiner im ersten Wahlgang genug Stimmen bekam. In Wolgast tritt deswegen heute Amtsinhaber Stefan Weigler (CDU) gegen den parteilosen Stadtvertreter Martin Schröter an. Weigler ist bereits seit 14 Jahren im Amt und kam im ersten Wahlgang auf 35,3 Prozent, Schröter auf 30,6 Prozent. In Bergen will heute der Polizist Mirko Plötz (CDU) die bisherige Verwaltungschefin Anja Ratzke (parteilos) ablösen. Seit 2015 im Amt, erzielte sie vor zwei Wochen 57,5 Prozent der Stimmen, an Plötz gingen 20,3 Prozent.

Viele Bewerberinnen und Bewerber in Wolgast und Bergen

Bei den Bürgermeisterwahlen am 8. Mai 2022 wurde für Wolgast und Bergen auf Rügen bereits eine Stichwahl prognostiziert. Zu viele Bewerber standen hier zur Auswahl. In Bergen wollten gleich vier Männer und eine Frau die Amtsinhaberin Anja Ratzke (parteilos) ablösen. Die CDU hatte Plötz aufgestellt, die Linke den 28 Jahre alten Kevin Zenker und die FDP schickt Bianca Pahnke, 44 Jahre, ins Rennen. Parteilos sind der 47-jährige Raik Knüppel und der 48-jährige Nico Gruber.

Ein ähnliches Bild bot sich in Wolgast: Gegen Bürgermeister Weigler traten ebenfalls eine Frau und vier Männer an. Mit Martin Schröter und Carsten Lange (AfD) waren zwei Stadtvertreter dabei, dazu kamen die Einzelbewerber Kathrin Potratz-Scheiba, Marco Baum und Sven Reinke.

