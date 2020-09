Stand: 10.09.2020 11:30 Uhr - NDR 1 Radio MV

Warntag: Viele Handys blieben stumm

Der erste bundesweite Warntag sollte sensibilisieren und die Menschen darauf vorbereiten, falls wirklich einmal eine Katastrophe eintritt. Allerdings berichteten Hörer von NDR 1 Radio MV und Nutzer von NDR.de davon, in ihren Wohnorten nichts gehört zu haben - so etwa in Schwerin, Stralsund, Hagenow, Wolgast, Rerik, Heringsdorf. In und um Rostock wurde Sirenengeheul erst später gehört - gegen 11.16 Uhr oder 11.21 Uhr. Zahlreiche Nutzer der Warn-Apps meldeten, keine Warnmeldungen auf ihren Smartphones erhalten zu haben.

Selbstversuch zeigt Lücken im System

In den NDR-Redaktionen im Landesfunkhaus in Schwerin hatten Mitarbeiter Handys zusammen getragen, um die Reaktionen der Apps zu dokumentieren. Trotz identischer Einstellungen klappte das nur bei wenigen Geräten, obwohl überall die entsprechenden Apps installiert waren.

Innenminister Caffier (CDU): MV-Alarm hat funktioniert

In MV war vorgesehen, die Warnung zusätzlich um 11.30 Uhr herauszugeben. Und zwar nur über die NINA-Warn-Apps. Das hat laut Caffier geklappt - inklusive der Entwarnung 20 Minuten später. Auch im Landesfunkhaus in Schwerin meldeten sich wie vorgesehen die Mobiltelefone. Warum der bundesweite Alarm um 11 an vielen Orten und auf vielen Geräten nicht ausgelöst wurde, ist noch unklar, das Bundesamt plant um 13 Uhr ein erstes Fazit zu ziehen.

MV für jährlichen Warntag

Mecklenburg-Vorpommern hat sich im Bundesrat für einen jährlichen Warntag stark gemacht - den gibt es künftig an jedem zweiten Donnerstag im September. Der Warntag dient auch dazu, die vorhandenen technischen Systeme flächendeckend zu testen. Gewarnt werden sollte über die Warn-App Nina, die immerhin schon rund 120.000 Menschen in MV auf das Smartphone geladen haben, und über die sozialen Medien und Rundfunksender.

Keine Sirene in Neubrandenburg

Den Sirenen komme immer noch die wichtigste Bedeutung zu, so Caffier, denn mit dem Heulton würde man die Leute am Schnellsten erreichen. Deshalb unterstützt die Landesregierung auch die Installation von Sirenen in vielen Dörfern, in denen in den 1990er-Jahren die Anlagen abgebaut wurden. Beispielsweise konnten die rund 66.000 Neubrandenburger gar nichts hören, denn in der drittgrößten Stadt des Landes gibt es keine Sirenen. Ähnlich ist es im gesamten Osten des Landes. Dort konnte etwa nur die Hälfte aller Menschen die schrillen Töne der Sirenen hören, weil zahlreiche Sirenen deinstalliert worden sind.

