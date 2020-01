Stand: 16.01.2020 00:00 Uhr - NDR 1 Radio MV

Warnstreik im Nahverkehr beendet

In weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommerns haben die Beschäftigten im Bus- und Straßenbahnverkehr mit einem Warnstreik in den Morgenstunden auf ihre Lohnforderungen aufmerksam gemacht. Vielerorts blieben ihre Fahrzeuge bis zehn Uhr im Depot. Betroffen war auch der Schülerverkehr. In Westmecklenburg kamen viele Schüler nicht zur Schule. Hier betraf der Streik die Nahverkehrsunternehmen der Landkreise. In Schwerin rollte der Nahverkehr planmäßig, so wie auch weiter östlich im Land in Neubrandenburg, Neustrelitz oder Anklam.

Viele Fahrgemeinschaften

In Rostock wurden Straßenbahn und Buslinien bestreikt. Offenbar hatten sich die Menschen darauf eingestellt und schlossen sich zu Fahrgemeinschaften zusammen. Auch in Friedland, Waren und Röbel waren unter anderem Busfahrer dem Streikaufruf gefolgt. Mit dem Warnstreik will die Gewerkschaft ver.di eine bessere Bezahlung für die Mitarbeiter der Nahverkehrunternehmen erreichen - unter anderem gut zwei Euro mehr pro Stunde sollen die kommunalen Arbeitgeber zahlen. Die lehnen diese Forderung bislang ab.

