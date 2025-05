Stand: 10.05.2025 10:36 Uhr Succow-Stiftung eröffnet Moorpavillon

Die Karrendorfer Wiesen bei Greifswald haben eine neue Attraktion. Die Michael Succow Stiftung hat in den vergangenen Monaten im Küstenmoor einen Pavillon bauen lassen, von dem Besucher Vögel in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten können, ohne diese zu stören. Der reetgedeckte Pavillon ist eine Art Unterstand in Form eines Tropfens und besteht aus typischem Moormaterial. Das Dach wurde aus Schilf hergestellt. Reet wächst in nassen Mooren und kann nach der Ernte vielseitig eingesetzt werden. Die Art der Moornutzung nennt sich Paludikultur. Der Succow-Stiftung zufolge ist das Gebäude ein Beispiel für den klimapositiven und artenschützenden Umbau von Moorregionen. Der Bau hat rund 70.000 Euro gekostet. Zwei Drittel davon hat das Land bezahlt. Die Karrendorfer Wiesen sind ein etwa 350 Hektar großes Moor, das 2016 der Succow Stiftung als Nationales Naturerbe übertragen wurde. Auf dem Salzgrasland leben seltene Tier- und Pflanzenarten. Dort brüten, rasten und überwintern viele Wat- und Wasservögel.

