Stand: 10.05.2025 11:16 Uhr Uwe-Johnson-Büste für das Literaturhaus in Klütz

In Klütz hat der Künstler Heinrich Bodenberger aus Grevesmühlen am Freitag eine Büste von Uwe Johnson an das gleichnamige Literaturhaus übergeben. Die Plastik zeigt Johnson etwa im Alter von 40 Jahren und ist aus Gips gefertigt. Uwe Johnson gilt als einer der wichtigsten deutschen Autoren der Nachkriegszeit. Sein literarisches Werk ist geprägt durch Ereignisse im Deutschland der Vorkriegsjahre, wie auch des geteilten Deutschlands nach dem zweiten Weltkrieg. In seinem vierbändigen Hauptwerk „Jahrestage - Aus dem Leben von Gesine Cresspahl“ beschreibt Uwe Johnson den Ort Jerichow und seine Umgebung. Heute gehen Experten davon aus, dass Johnson mit Jerichow den Ort Klütz beschreibt. Anhand des fiktiven Ortes Jerichow beschreibt er das kleinbürgerliche Leben in der mecklenburger Provinz. Etwa sechs Monate hat Bodenberger an der lebensgroßen Büste gearbeitet. Die Plastik wird jetzt als Dauerleihgabe im Literaturhaus „Uwe Johnson“ in Klütz ausgestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 09.05.2025 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg