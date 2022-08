Warnemünde: Erstes Schiff im künftigen Marinearsenal Stand: 23.08.2022 08:08 Uhr Das Minenjagdboot "Fulda" hat als erstes Schiff im künftigen Marinearsenal in Warnemünde festgemacht. Mit dem Kurzbesuch soll die Besatzung den rund 100 Beschäftigten einen ersten Blick auf ihr künftiges Arbeitsfeld geben: die Instandsetzung von Marineschiffen.

Nach Informationen von NDR 1 Radio MV ist die "Fulda" unterwegs in Richtung Bornholm in Dänemark. Dort sollen unter anderem Taucher ausgebildet werden. Schon am Vormittag soll das Schiff Warnemünde wieder verlassen und wieder Kurs auf Dänemark nehmen.

Arbeitsplatz für 500 Menschen

Das Marinearsenal befindet sich aktuell noch im Aufbau, die Arbeiten dafür sollen bis Herbst kommenden Jahres abgeschlossen sein. 500 Menschen sollen dann wieder einen Arbeitsplatz haben. Seit knapp einer Woche ist außerdem bekannt, dass die zivile Dienststelle der Bundeswehr "Marinearsenal Warnowwerft" heißen wird. Der Name soll so auch am Warnemünder Bockkran stehen.

