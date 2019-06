Stand: 30.06.2019 20:55 Uhr

Waldbrand bei Lübtheen: Katastrophenalarm ausgerufen

Der Waldbrand bei Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat sich auf eine Fläche von mittlerweile 300 Hektar ausgebreitet. Landrat Stefan Sternberg verhängte nach einer Lagebesprechung am Sonntagabend um 18.45 Uhr den Katastrophenalarm. Das teilte Sternberg auf einer Pressekonferenz mit.

Der starke Wind, der tagsüber die Flammen in Richtung Jessenitz und Trebs gepeitscht hatte, drehte am Abend zwar weg von den Dörfern in Richtung ehemaliger Truppenübungsplatz, doch aufgrund der starken Ausbreitung des Feuers am Boden ordnete der Landkreis am Abend die Evakuierung von Alt Jabel an. 280 Einwohner sind davon betroffen. Ein Ferienlager mit hundert Kindern sollte aufgelöst werden.

Erneut Löschpanzer angefordert

Das Verhängen des Katastrophenalarms bedeutet, dass die Verantwortung und die Koordination für den Löscheinsatz auf den Landkreis übergeht. Etwa 150 Feuerwehrkräfte sind seit dem Nachmittag im Einsatz. Sie wässern die Ringstraße auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz, um eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Da es sich um munitionsbelastete Fläche handelt, gilt ein Sicherheitsabstand von 1.000 Metern. Wie schon Mitte der Woche, als es in der Region zum ersten Mal brannte, wurde ein Löschpanzer ist angefordert.

Bürgerhotline eingerichtet

Am Nachmittag waren Anwohner in Jessenitz und Trebs wegen der starken Rauchentwicklung gebeten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es wurde ein Bürgerhotline unter (038855) 787 44 eingerichtet. In der Nacht sollte der Wind abflauen.

Brandstiftung vermutet

Wie die Einsatzleitung mitteilte, besteht der Verdacht der Brandstiftung. Landrat Sternberg bestätigte diese Einschätzung nach der Lagebesprechung am Abend. Die Krimininalpolizei ermittelt.

Erst am Dienstagnachmittag war in einem benachbarten Waldstück bei Lübtheen eine etwa 6,5 Hektar große Fläche in Brand geraten.

