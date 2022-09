Stand: 18.09.2022 14:00 Uhr Vorpommern: Verkehrsbehinderungen in Wolgast und auf Rügenbrücke

In Wolgast gibt es von Montag an eine weitere Baustelle. Dort wird die stark befahrene Greifswalder Straße saniert. Dafür wird die Straße halbseitig gesperrt, eine Ampel regelt den Verkehr. Bis Ende November sollen die Bauarbeiten dauern. Auch Fuß- und Radwege werden erneuert. In Wolgast ist die Verkehrssituation bereits wegen der Baustelle auf der Klappbrücke angespannt. Auch auf der Rügenbrücke beginnen Bauarbeiten. Dort wird bis Ende September an der Verkehrssteueranlage gearbeitet. Die Brücke ist deshalb montags bis freitags zwischen 9 und 17 Uhr gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 18.09.2022 | 16:00 Uhr