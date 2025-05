Stand: 11.05.2025 11:13 Uhr Schnelles Internet für weitere Gebiete in Vorpommern-Greifswald

Der Kreis Vorpommern-Greifswald investiert weiter in den Ausbau der digitalen Infrastruktur. In den kommenden Monaten werden in unterversorgten Stadtteilen von Greifswald Glasfaserkabel verlegt. Das betrifft unter anderem die Stadtteile Eldena, Ladebow, Friedrichshagen und die Insel Koos, aber auch zentrumsnahe Stadtteile wie die Fleischer- und Fettenvorstadt. Mehr als 140 private Gebäude, Unternehmen, Schulen und medizinische Einrichtungen sollen laut Kreisverwaltung an das Glasfasernetz angebunden werden. Insgesamt werden 93 Kilometer Kabel verlegt. Der Ausbau kostet knapp 5,3 Millionen Euro. Allein 4,7 Millionen Euro kommen von Bund und Land.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 11.05.2025 | 08:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald