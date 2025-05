Stand: 11.05.2025 11:17 Uhr Boxfinale in Schwerin: BC Marburg neuer Mannschaftsmeister

Der BC Traktor Schwerin musste sich im Box-Finale am Samstagabend geschlagen geben. Fünfmal in Folge gewann der Verein die deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Boxen. Der sechste Titel blieb ihnen an diesem Wochenende allerdings verwehrt. Die Schweriner mussten sich dem BC Marburg geschlagen geben, der sich in seiner ersten Bundesliga-Saison direkt den Titel sicherte. Der BC Traktor startete gut in den Abend und gewann den ersten von sieben Kämpfen. Doch dann drehten die Marburger auf und gewannen die folgenden vier Kämpfe - und den Titel. Der BC Traktor aber kündigte schon während der Siegerehrung an, sich den Titel nächstes Jahr zurückholen zu wollen.

