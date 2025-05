Stand: 11.05.2025 10:39 Uhr Güstrow: Handballer des Stavenhagener SV gewinnen Landespokal

Die Handballer des Stavenhagener SV (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) haben sich den Landespokal 2025 geholt. Der Verbandsligist gewann am Sonnabend beim Finalturnier in Güstrow (Landkreis Rostock) das Endspiel gegen den klassenhöheren MV-Ligisten TSG Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) mit 28:22. Im Halbfinale schaltete der SSV mit der Mannschaft aus Schwaan (Landkreis Rostock) ebenfalls einen MV-Ligisten aus. Für die Stavenhagener Männer ist es einer der größten Erfolge der Vereinsgeschichte. Zuvor hatte das Team bereits den Titel in der Verbandsliga gewonnen, allerdings verzichtet der Verein auf den Aufstieg in die MV-Liga. Für Trainer Torsten Schilk war es der perfekte Abschluss seiner Zeit auf der SSV-Bank. Er hört nach zehn Jahren auf.

