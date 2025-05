Landratswahl Seenplatte: AfD- und CDU-Kandidat gehen in Stichwahl Stand: 11.05.2025 20:00 Uhr Bei der Landratswahl im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte liegt der AfD-Kandidat Enrico Schult kurz vor Ende der Auszählung vor dem CDU-Bewerber. Weil keiner der beiden Kandidaten auf die absolute Mehrheit kommt, wird am 25. Mai in einer Stichwahl entschieden.

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte kommt es am 25. Mai zur Stichwahl im Rennen um den Landratsposten zwischen Enrico Schult von der AfD und Thomas Müller von der CDU. Schult erreichte laut vorläufiger Zahlen im ersten Wahlgang die meisten Stimmen.

AfD-Mann will laute Stimme sein

Der 1979 in Demmin geborene Schult sitzt auch für die AfD im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Der gelernte Vermesser sieht die Probleme des Landkreises bei Windrädern, Schlaglöchern und der Migration. Hier will er ansetzen und auch landesweit eine laute Stimme für den Landkreis sein.

Vizelandrat will an die Führungsspitze

Sein Kontrahent in der Stichwahl, Thomas Müller von der CDU, ist derzeit noch Vizelandrat und ein erfahrener Mann der Kreisverwaltung. Nachdem sein Parteifreund Heiko Kärger im Herbst in den Ruhestand geht, will der 60-jährige Müller nun selbst die Führung übernehmen. Für Müller sind die Menschen an der Seenplatte Motivation.

