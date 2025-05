Ludwigslust-Parchim: Sternberg gewinnt Landratswahl souverän Stand: 11.05.2025 20:30 Uhr Bei der Landratswahl im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist der amtierende Landrat Stefan Sternberg von der SPD am Sonntag wiedergewählt worden. Sternberg wird das Amt damit auf direktem Weg die kommenden sieben Jahre weiterführen.

Der amtierende Landrat in Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg von der SPD, gewinnt laut vorläufigem Ergebnis die Landratswahl mit 57,9 Prozent der Stimmen. Damit holt er die absolute Mehrheit und kann sich das Spitzenamt im ersten Wahlgang vor dem AfD-Kandidaten, Dietmar Friedhoff, sichern. 50,6 Prozent der Wahlberechtigten sind am Sonntag an die Wahlurne gegangen. Bei der vorherigen Wahl 2018 lag die Wahlbeteiligung in der Hauptwahl bei 34,0 Prozent.

Der alte Landrat ist der neue

Der in Grabow geborene Sternberg ist seit 2018 im Amt. In seiner neuen Amtszeit will er sich um die Sanierung der Baudenkmäler kümmern und die ambulante Gesundheitsversorgung verbessern.

AfD-Kandidat auf Platz zwei

Friedhoff liegt bei der Wahl mit 28,1 Prozent auf Platz zwei, Simone Borchardt von der CDU und Philipp Lübbert von Bündnis 90/Die Grünen sind mit 12,1 Prozent beziehungsweise 2,0 Prozent weit abgeschlagen.

