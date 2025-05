Landratswahl Vorpommern-Greifswald: Stichwahl Sack (CDU) gegen Arndt (AfD) Stand: 11.05.2025 20:15 Uhr Bei der Landratswahl im Landkreis Vorpommern-Greifswald wird Amtsinhaber Michael Sack (CDU) in zwei Wochen gegen die AfD-Kandidatin Inken Arndt in der Stichwahl antreten.

Landrat Michael Sack (CDU) hat den ersten Wahlgang der Landratswahl in Vorpommern-Greifswald mit 39,4 Prozent der Stimmen für sich entschieden. Damit lag er knapp vor der AfD-Bewerberin Inken Arndt. Sie erreichte 38,0 Prozent. Der SPD-Bewerber Erik von Malottki, der auch von den Linken und den Grünen unterstützt wurde, landete auf dem dritten Platz. Für ihn stimmten 22,6 Prozent der Wähler. Damit kommt es in zwei Wochen zur Stichwahl zwischen Arndt und Sack. Die Wahlbeteiligung lag bei 48,3 Prozent. Bei der vorherigen Landratswahl 2018 lag die Wahlbeteiligung in der Hauptwahl bei 32,3 Prozent.

Amtsinhaber gegen Politneuling

Sack ist seit 2018 Landrat des Kreises Vorpommern-Greifswald. Der 51-jährige Berufsschullehrer will im Falle einer Wiederwahl verschiedene Bauprojekte vorantreiben. Außerdem sieht er für die kommenden Jahre in erneuerbaren Energien ein großes Potential für den Landkreis - zum Beispiel in der Wasserstoff-Technologie. Die Unternehmerin Inken Arndt ist neu im politischen Geschäft, die 61-Jährige sitzt erst seit Juni 2024 für die AfD in der Stadtvertretung Ueckermündes und im Kreistag. Sie will unter anderem die Digitalisierung der Kreisverwaltung forcieren und den Ausbau der Windkraft im Landkreis stoppen. Das Thema Wasserstoff-Produktion in Lubmin sieht sie skeptisch.

