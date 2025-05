Stand: 11.05.2025 16:58 Uhr Vier Schwerverletzte bei Autounfall in der Nähe von Grimmen

Bei einem schweren Autounfall in der Nähe von Grimmen sind am frühen Sonntagmorgen vier junge Menschen im Alter zwischen 17 und 22 Jahren schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei griff der vermutlich angetrunkene Beifahrer der Fahrerin in Höhe der A20-Auffahrt Grimmen-West ins Lenkrad. Die junge Frau verlor die Kontrolle über den Wagen, fuhr über eine Verkehrsinsel und in einen sechs Meter tiefer gelegenen Graben. Durch den Aufprall wurde eine 19-jährige Frau, die anscheinend nicht angeschnallt war, vom Rücksitz durch die Frontscheibe geschleudert. Alle vier Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Gegen den Beifahrer ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und der fahrlässigen Körperverletzung. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 1,81 Promille festgestellt. Den Sachschaden schätzte die Polizei vorläufig auf 8.000 Euro.

